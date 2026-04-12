Brauchtum über Grenzen hinweg 700 Schützen aus ganz Europa tagen in Weißenthurm Jörg Niebergall 12.04.2026, 14:00 Uhr

i Das Geschenk von Manuel Geissler (2. von rechts) an die EGS: Abzeichen der vergangenen Großveranstaltungen. Jörg Niebergall

Zum 100-jährigen Bestehen der Historischen Schützenbruderschaft wird Weißenthurm zum Treffpunkt der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen: Rund 700 Teilnehmer setzen ein Zeichen für Partnerschaft und Tradition über Ländergrenzen hinweg.

„In einer Zeit, in der Europa vor vielfältigen Herausforderungen steht, setzen Sie mit ihrer Gemeinschaft ein starkes Zeichen für gelebte Partnerschaft über Grenzen hinweg“, begrüßte Weißenthurms Stadtbürgermeister Johannes Juchem die rund 700 Teilnehmer der Frühjahrstagung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) in der Stadthalle.







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