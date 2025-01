Jubiläum KG Grün-Weiß Urmitz 700 Gäste zum 100. Geburtstag Johannes Kirsch 19.01.2025, 13:00 Uhr

i Diese vereinseigene Tanzgruppe der KG Grün-Weiß Urmitz begeisterte die Zuschauer mit flotten Rhythmen und sehenswerten Hebefiguren. Einstudiert wurde der Showtanz von Nina Ledosquet, Chiara Borgia und Luca Liesenfeld. Johannes Kirsch

Die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Urmitz feierte bei der großen Prunksitzung in diesem Jahr großes Jubiläum. Rund 70 Karnevalsaktivisten gestalteten einen unvergesslichen Abend für die anwesenden 700 Gäste in der Peter-Härig-Halle.

Tradition und Brauchtum pflegen und gleichzeitig Frohsinn und gute Laune verbreiten. So könnte man Motivation und Antrieb der vielen Jecken im Rheinland zusammenfassen. Bei der großen Prunksitzung am Samstag setzten die rund 70 Aktiven der Urmitzer Karnevalsgesellschaft (KG) Grün-Weiß jenes Lebensmotto der Karnevalisten mit Bravour in die Tat um.

