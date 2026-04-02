Abitur in Koblenz: 62 „märchenhafte“ Erfolge am Hilda-Gymnasium
Abitur in Koblenz
62 „märchenhafte“ Erfolge am Hilda-Gymnasium
„Abiwittchen und die sieben Unterkurse“ – unter diesem Motto haben 62 Abiturienten am Koblenzer Hilda-Gymnasium bei einer Feier ihre Reifezeugnisse entgegengenommen.
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Ein festlicher Rahmen, 62 stolze Abiturienten und ein kreatives Motto prägten die Abiturfeier am Hilda-Gymnasium. Unter dem Slogan „Abiwittchen und die sieben Unterkurse“ vermischten die Abiturienten das Märchen mit den eigenen Abiturerfahrungen. Schulleiter Ralf Schulte-Melchior griff das Märchenmotiv auf und erläuterte, dass es den Absolventen auf vielfältige Weise gelang, nicht nur ihre Schulerfahrungen zu bilanzieren, sondern auch auf ihre ...