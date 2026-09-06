Wettkampf am Stadion Oberwerth
60 Azubi-Gruppen zeigen in Koblenz Teamgeist
Azubi-Champions in Koblenz: Das Team von Heuft Thermo-Oel macht hier grad Station beim „Pakete stapeln". Teamwork ist gefragt, w
Azubi-Champions in Koblenz: Das Team von Heuft Thermo-Oel macht hier grad Station beim „Pakete stapeln". Teamwork ist gefragt, wenn ein Karton in der Mitte eingefügt werden muss. Nur der Wind macht das Stapeln hin und wieder schwierig.
Alexander Thieme-Garmann

Ob Kartons stapeln, Wasserbomben zielgenau werfen, oder Bucket-Golf spielen: Die Azubi-Champions am Stadion Oberwerth in Koblenz hatten es in sich. 300 Teilnehmende maßen sich in 60 Teams miteinander. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

Lesezeit 2 Minuten
Weder Fußballteams noch Leichtathleten bestimmen an diesem Freitag das Geschehen auf dem Rasen im Stadion Oberwerth. Vielmehr sind es 60 Teams mit insgesamt 300 Auszubildenden, die das Grün für sich beanspruchen, um hier um den Titel des Azubi-Champions zu kämpfen.
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