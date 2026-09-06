Ob Kartons stapeln, Wasserbomben zielgenau werfen, oder Bucket-Golf spielen: Die Azubi-Champions am Stadion Oberwerth in Koblenz hatten es in sich. 300 Teilnehmende maßen sich in 60 Teams miteinander. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.
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Weder Fußballteams noch Leichtathleten bestimmen an diesem Freitag das Geschehen auf dem Rasen im Stadion Oberwerth. Vielmehr sind es 60 Teams mit insgesamt 300 Auszubildenden, die das Grün für sich beanspruchen, um hier um den Titel des Azubi-Champions zu kämpfen.