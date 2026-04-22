Abitur in Koblenz: 52 junge Leute sagen der IGS Koblenz Adieu
Abitur in Koblenz
52 junge Leute sagen der IGS Koblenz Adieu
Die Integrierte Gesamtschule Koblenz hat 52 jungen Leuten ihre Reifezeugnisse übergeben. Gebührend gefeiert wurde das Abitur im Hotel Wyndham Garden in Lahnstein.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem feierlichen Festakt und einem stimmungsvollen Abiturball verabschiedete die Integrierte Gesamtschule (IGS) Koblenz ihren diesjährigen Abiturjahrgang. Alle 52 angetretenen Schülerinnen und Schüler bestanden die Prüfungen. Im Festsaal des Hotels Wyndham Garden in Lahnstein überreichte die Schulleitung die begehrten Zeugnisse – ein Moment, auf den viele seit Jahren hingearbeitet hatten.