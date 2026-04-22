Abitur in Koblenz 52 junge Leute sagen der IGS Koblenz Adieu 22.04.2026, 10:04 Uhr

i Der Abiturjahrgang 2026 der IGS Koblenz bei einem letzten gemeinsamen Foto. Andrew Nutting

Die Integrierte Gesamtschule Koblenz hat 52 jungen Leuten ihre Reifezeugnisse übergeben. Gebührend gefeiert wurde das Abitur im Hotel Wyndham Garden in Lahnstein.

Mit einem feierlichen Festakt und einem stimmungsvollen Abiturball verabschiedete die Integrierte Gesamtschule (IGS) Koblenz ihren diesjährigen Abiturjahrgang. Alle 52 angetretenen Schülerinnen und Schüler bestanden die Prüfungen. Im Festsaal des Hotels Wyndham Garden in Lahnstein überreichte die Schulleitung die begehrten Zeugnisse – ein Moment, auf den viele seit Jahren hingearbeitet hatten.







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