500-Kilogramm-Bombe im Rhein in Koblenz gefunden

Baggerarbeiten enthüllten am Dienstag eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fundort: Pfaffendorfer Brücke.

Bei Baggerarbeiten im Rhein im Bereich der Pfaffendorfer Brücke wurde im Laufe des Dienstags ein Blindgänger gefunden. Das teilte die Stadt Koblenz am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. Es handelt sich dabei um eine 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Von der Bombe geht laut Stadt aktuell keine Gefahr aus.

Über das weitere Vorgehen werden sich die beteiligten Stellen und Behörden am Mittwochvormittag in einer Lagebesprechung beraten. Danach soll es weitere Informationen geben. In den sozialen Medien reagiert die Stadt auf einen Kommentar, der auf einen Streich zum 1. April hindeutet, und dementiert dies umgehend: „Uns wäre auch lieb, wenn es ein Aprilscherz wäre.“

Es ist nicht die erste Bombe, die während der Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Brücke entdeckt wurde: Ende August des vergangenen Jahres wurde eine 250 Kilogramm schwere Bombe in der Nähe des Kurfürstlichen Schlosses gefunden. Diese wollte der Kampfmittelräumdienst wenige Tage später entschärfen, dabei kam es jedoch zu Komplikationen. Denn viereinhalb Stunden später meldeten die Einsatzkräfte, dass eine Entschärfung unmöglich wäre, der Zünder hat sich wohl beim Aufprall ziemlich verformt. Die Bombe wurde im September kontrolliert auf dem weitläufigen Bundeswehrgelände auf der Koblenzer Schmidtenhöhe gesprengt.