Rund 500 Haushalte im Koblenzer Stadtteil Lützel sind seit Samstag von der Gasversorgung abgeschnitten. Die Reparaturarbeiten laufen, sind aber komplizierter als gedacht, wie die Energienetze Mittelrhein mitteilen. So geht es nun weiter.

Die Gasversorgung in rund 500 Haushalten im Koblenzer Stadtteil Lützel wird voraussichtlich mindestens bis zum Wochenende außer Betrieb genommen. Wie die Energienetze Mittelrhein (ENM) als zuständiger Netzbetreiber am Dienstagvormittag mitteilten, ist diese Maßnahme notwendig, um eingetretenes Wasser aus dem verzweigten Netz zu entfernen. Wie berichtet, hatte es am Samstag, 30. August, einen Wasserrohrbruch auf der Mayener Straße gegeben. Das Wasserrohr hatte die darunterliegende Gasleitung beschädigt, wodurch Wasser in die Leitung gelangen konnte.

Der Wasserrohrbruch konnte laut ENM noch am Samstag behoben werden. Die Ableitung des Wassers aus dem Gasnetz allerdings stelle sich besonders schwierig dar. Zunächst hätten die Netzexperten der EVM-Gruppe versucht, tief gelegene Leitungsabschnitte freizulegen und dort dann Wasser abzuleiten. Tests hätten dann aber ergeben, dass sich immer noch Wasser im Lützeler Netzgebiet befindet. Daher sei an weiteren Stellen entlang der Mayener Straße und der Karl-Russell-Straße die Straße aufgerissen worden, um an die Gasleitungen zu kommen und Wasser abzuleiten. Auch das habe nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Daher komme nun ein „aufwendiges Spezialverfahren zum Einsatz: das sogenannte Molchen. Hierbei wird ein Molch durch das Leitungsnetz gedrückt, der Wasser aufnimmt und die Leitungen von innen reinigt“, teilen die ENM mit. Dieses Verfahren habe die ENM bereits im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal mit Erfolg eingesetzt und die betroffenen Gasleitungen seinerzeit gereinigt.

Die vorübergehende Außerbetriebnahme des Gasnetzes im betroffenen Gebiet habe zur Folge, dass die ENM jeden einzelnen Hausanschluss zunächst stilllegen muss. „Hierzu müssen unsere Mitarbeiter Zugang zu allen Hausanschlussräumen erhalten, um die Anschlüsse zu sperren“, sagt Marcelo Peerenboom, Sprecher der EVM-Gruppe. Wenn das Gasnetz wieder betriebsbereit sei, müssten diese Anschlüsse dann wieder einzeln in Betrieb genommen werden: „Dann erhalten die Kunden wieder Besuch von uns.“ Über die Details informiere die ENM alle Haushalte über Informationsschreiben, die in die Briefkästen eingeworfen werden.

Parallel arbeite die EVM-Gruppe daran, den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zu bieten, wo sie in den nächsten Tagen warm duschen können.