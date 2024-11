Wie die Polizei Koblenz mitteilt, wird die 50-Jährige Elke Gambusch aus Koblenz vermisst. Sie bewege sich mit „aller Wahrscheinlichkeit zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ fort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da sich die Frau in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befinde, so die Polizei, benötige sie Hilfe. Wer Hinweise auf den Verbleib von Elke Gambusch geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz zu wenden: Telefon 0261/92156.