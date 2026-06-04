Motorradfahrer leben gefährlich. Auf diesen Umstand wollen mehr als 450 Biker von Koblenz aus mit ihrem Motorrad über eine Rundreise aufmerksam machen. Sie gehören der Dekra an, die für Überwachung und Kontrolle auf den Straßen steht.
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Unter dem Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ demonstrieren am Samstag rund 600 Beschäftigte des Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Vereins (Dekra) für mehr Verkehrssicherheit. Anders als bei üblichen Demonstrationen sind hierbei 450 Motorräder beteiligt, die den Dekra-Mitarbeitern als fahrbarer Untersatz dienen.