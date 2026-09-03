Institution in Koblenz
45 Jahre Café Hahn: Eine Bühne für Generationen
Ein 45. Geburtstag nach Maß: Auf vier Bühnen traten bei freiem Eintritt zahlreiche Bands und Künstler auf – darunter Stingchroni
Ein 45. Geburtstag nach Maß: Auf vier Bühnen traten bei freiem Eintritt zahlreiche Bands und Künstler auf – darunter Stingchronicity, Hole Full Of Love, Free Rodger & Co, X-Dream, Gitanos de la Esquina, The Wild Bobbin' Baboons und Countdown.
Ingo Zimmermann

Mit einem großen Festival auf der Festung Ehrenbreitstein hat das Café Hahn seinen 45. Geburtstag gefeiert. Weggefährten und Politiker würdigten die Bedeutung der Koblenzer Kulturinstitution.

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Mit einem großen Jubiläumsfestival auf der Festung Ehrenbreitstein hat das Café Hahn seinen 45. Geburtstag gefeiert. Auf vier Bühnen traten bei freiem Eintritt zahlreiche Bands und Künstler auf – darunter Stingchronicity, Hole Full Of Love, Free Rodger & Co, X-Dream, Gitanos de la Esquina, The Wild Bobbin’ Baboons und Countdown.
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