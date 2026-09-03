Mit einem großen Festival auf der Festung Ehrenbreitstein hat das Café Hahn seinen 45. Geburtstag gefeiert. Weggefährten und Politiker würdigten die Bedeutung der Koblenzer Kulturinstitution.
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Mit einem großen Jubiläumsfestival auf der Festung Ehrenbreitstein hat das Café Hahn seinen 45. Geburtstag gefeiert. Auf vier Bühnen traten bei freiem Eintritt zahlreiche Bands und Künstler auf – darunter Stingchronicity, Hole Full Of Love, Free Rodger & Co, X-Dream, Gitanos de la Esquina, The Wild Bobbin’ Baboons und Countdown.