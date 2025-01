Toter Obdachloser unterkühlt 43-jähriger Pole lebte rund ums Löhr-Center in Koblenz 17.01.2025, 18:55 Uhr

i Der Obdachlose, der kurz vor Silvester starb, mit Silas. Der Hund gehört einer ehrenamtlichen Helferin der Aktion "Obdachlos mit Hund". Sylvia Letzin

Der Obdachlose, der tot am Löhr-Center gefunden wurde, war in Koblenz bekannt. Er schlief an der Herz-Jesu-Kirche, nutzte Hilfsangebote und starb an einem kalten Sonntagmittag. Wir haben Menschen getroffen, die am Abend vorher etwas von ihm hörten.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist ein 43-jähriger Obdachloser tot am Löhr-Center aufgefunden worden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag. Die Ermittler gehen davon aus, dass er an Unterkühlung starb. Der SWR berichtete zuerst.

