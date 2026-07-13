Erzieherausbildung in Koblenz 38 Absolventen verlassen Hildegard-von-Bingen-Schule 13.07.2026, 14:00 Uhr

i Die 38 Absolventen der Hildegard-von-Bingen-Schule freuen sich auf ihren Berufsstart als Erzieher. Verena Walmroth

38 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher an der Hildegard-von-Bingen-Schule in Koblenz erfolgreich abgeschlossen.

An der Hildegard von Bingen Schule Koblenz gab es erneut Grund zum Feiern: 38 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum staatlich anerkannten Erzieher erfolgreich abgeschlossen. Nach zwei Jahren fachschulischer Ausbildung und einem anschließenden einjährigen Berufspraktikum nahmen sie im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung ihre Zeugnisse entgegen.







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