38 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher an der Hildegard-von-Bingen-Schule in Koblenz erfolgreich abgeschlossen.
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An der Hildegard von Bingen Schule Koblenz gab es erneut Grund zum Feiern: 38 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin beziehungsweise zum staatlich anerkannten Erzieher erfolgreich abgeschlossen. Nach zwei Jahren fachschulischer Ausbildung und einem anschließenden einjährigen Berufspraktikum nahmen sie im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung ihre Zeugnisse entgegen.