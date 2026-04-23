Abitur in Koblenz: 37 junge Menschen nehmen Abschied vom Görres
Abitur in Koblenz
37 junge Menschen nehmen Abschied vom Görres
Der aktuelle Abiturjahrgang des Koblenzer Görres-Gymnasiums kann beeindruckende Ergebnisse vorweisen: 20 der 37 Absolventen erreichten eine 1 vor dem Komma. Drei Mal gab es sogar die Traumnote 1,0 auf dem Reifezeugnis.
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Das Görres-Gymnasium hat in einer festlichen Entlassungsfeier 37 Abiturienten von der Schule verabschiedet. Mit der Übergabe der Reifezeugnisse durch den stellvertretenden Schulleiter Philipp Meud und die Oberstufenleiterin Cordula Mauch wurden die Leistungen eines Jahrgangs gewürdigt, der durch tolle Ergebnisse beeindruckte: 20 der Absolventen erreichten eine Durchschnittsnote mit einer 1 vor dem Komma.