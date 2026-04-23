Abitur in Koblenz
37 junge Menschen nehmen Abschied vom Görres
In festlicher Garderobe kamen die Abiturienten des Görres-Gymnasiums zum Abschlussfoto zusammen.
In festlicher Garderobe kamen die Abiturienten des Görres-Gymnasiums zum Abschlussfoto zusammen.
Maximilian Kröber

Der aktuelle Abiturjahrgang des Koblenzer Görres-Gymnasiums kann beeindruckende Ergebnisse vorweisen: 20 der 37 Absolventen erreichten eine 1 vor dem Komma. Drei Mal gab es sogar die Traumnote 1,0 auf dem Reifezeugnis. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Görres-Gymnasium hat in einer festlichen Entlassungsfeier 37 Abiturienten von der Schule verabschiedet. Mit der Übergabe der Reifezeugnisse durch den stellvertretenden Schulleiter Philipp Meud und die Oberstufenleiterin Cordula Mauch wurden die Leistungen eines Jahrgangs gewürdigt, der durch tolle Ergebnisse beeindruckte: 20 der Absolventen erreichten eine Durchschnittsnote mit einer 1 vor dem Komma.

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