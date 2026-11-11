3000 bestens aufgelegte Jecken auf dem Koblenzer Münzplatz, um 11.11 Uhr war es endlich, endlich so weit: Die neue Karnevalssession wurde eröffnet.

Das lange Warten hatte am Mittwoch ein Ende, genauer gesagt um 11.11 Uhr: Dann wurde die neue Karnevalssession auf dem Koblenzer Münzplatz endlich eröffnet. Und 3000 Jecken feierten, was das Zeug hielten. „

Der Nabel der karnevalistischen Welt ist nicht in Köln, sondern in Koblenz“, rief dazu Franz-Josef Möhlich, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), aus.