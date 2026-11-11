Großer Karnevalsauftakt 
3000 Jecken nehmen den Koblenzer Münzplatz ein
Das Warten hat endlich ein Ende: Auf dem Koblenzer Münzplatz haben auch diese drei Frauen die neue Karnevalssession eröffnet.
Das Warten hat endlich ein Ende: Auf dem Koblenzer Münzplatz haben auch diese drei Frauen die neue Karnevalssession eröffnet.
Winfried Scholz

3000 bestens aufgelegte Jecken auf dem Koblenzer Münzplatz, um 11.11 Uhr war es endlich, endlich so weit: Die neue Karnevalssession wurde eröffnet. 

Lesezeit 2 Minuten
Das lange Warten hatte am Mittwoch ein Ende, genauer gesagt um 11.11 Uhr: Dann wurde die neue Karnevalssession auf dem Koblenzer Münzplatz endlich eröffnet. Und 3000 Jecken feierten, was das Zeug hielten. „Der Nabel der karnevalistischen Welt ist nicht in Köln, sondern in Koblenz“, rief dazu Franz-Josef Möhlich, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), aus.
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