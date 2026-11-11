3000 bestens aufgelegte Jecken auf dem Koblenzer Münzplatz, um 11.11 Uhr war es endlich, endlich so weit: Die neue Karnevalssession wurde eröffnet.
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Das lange Warten hatte am Mittwoch ein Ende, genauer gesagt um 11.11 Uhr: Dann wurde die neue Karnevalssession auf dem Koblenzer Münzplatz endlich eröffnet. Und 3000 Jecken feierten, was das Zeug hielten. „Der Nabel der karnevalistischen Welt ist nicht in Köln, sondern in Koblenz“, rief dazu Franz-Josef Möhlich, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), aus.