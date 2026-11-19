Fotostrecke zum Megaprojekt 300 Millionen Euro: Koblenzer BWZK-Neubau in Bildern Jan Lindner

Ingo Beller 19.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Hubschrauber-Absetzplatz auf dem Dach des Neubaus am Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus. Ingo Beller

Der Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses sprengt in der Stadt alles bisher Dagewesene: Er kostet 300 Millionen Euro, die Bauzeit beträgt mehr als zehn Jahre. Bilder von einer gigantischen Baustelle.

Seit einiger Zeit läuft am Neubau des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses (BWZK) der Innenausbau. Diese Arbeiten werden noch ein paar Jahre andauern. Genauer gesagt bis Juli 2030. Dann soll das neue Operations- und Funktionsgebäude fertig sein und im ersten Quartal 2031 in Betrieb genommen werden.







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