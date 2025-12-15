Hohe Summe erlaufen 30.000 Euro zum Adventsspendenlauf im Stadion Oberwerth Wolfgang Lucke 15.12.2025, 16:00 Uhr

i Am Sonntagnachmittag startet der Adventsspendenlauf im Stadion Oberwerth. Wolfgang Lucke

Eine hohe Summe kam beim Adventsspendenlauf rum: Das freut den Förderverein der Kinderklinik Kemperhof und dem Kinderhospiz Koblenz. Denn für sie haben sich die Läuferinnen und Läufer extra ins Zeug gelegt.

Rund 30.000 Euro für den guten Zweck wurden beim Adventsspendenlauf im Stadion Oberwerth im wahren Sinne des Wortes „erlaufen”. Zum zweiten Mal sorgte die vorweihnachtliche Aktion für eine echte Win-Win-Win-Situation. Neben den aktiven Läufern erlebten die bedachten Institutionen sowie die Organisatoren einen Tag voller Freude und positiver Emotionen.







