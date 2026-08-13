Ausfall auf der Karthause 2900 Haushalte in Koblenz ohne Strom Angela Kauer-Schöneich 13.08.2026, 11:10 Uhr

i Rund 2900 Wohneinheiten im Koblenzer Stadtteil Karthause waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen. Britta Pedersen/dpa

Erst verdunkelte die Sonnenfinsternis den Himmel, wenig später gingen auf der Karthause tatsächlich die Lichter aus: Rund 2900 Wohneinheiten waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen. Die Ursachensuche dauert an.

Erst die partielle Sonnenfinsternis – und dann ein relativ langer Stromausfall: Endzeitstimmung herrschte am Mittwochabend zumindest eine gute Stunde im Koblenzer Stadtteil Karthause. Wie der Energieversorger EVM auf Anfrage bestätigt, kam es um 20.19 Uhr zu einem Stromausfall.







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