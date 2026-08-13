Erst verdunkelte die Sonnenfinsternis den Himmel, wenig später gingen auf der Karthause tatsächlich die Lichter aus: Rund 2900 Wohneinheiten waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen. Die Ursachensuche dauert an.
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Erst die partielle Sonnenfinsternis – und dann ein relativ langer Stromausfall: Endzeitstimmung herrschte am Mittwochabend zumindest eine gute Stunde im Koblenzer Stadtteil Karthause. Wie der Energieversorger EVM auf Anfrage bestätigt, kam es um 20.19 Uhr zu einem Stromausfall.