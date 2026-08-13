Ausfall auf der Karthause
2900 Haushalte in Koblenz ohne Strom
Rund 2900 Wohneinheiten im Koblenzer Stadtteil Karthause waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen.
Rund 2900 Wohneinheiten im Koblenzer Stadtteil Karthause waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen.
Britta Pedersen/dpa

Erst verdunkelte die Sonnenfinsternis den Himmel, wenig später gingen auf der Karthause tatsächlich die Lichter aus: Rund 2900 Wohneinheiten waren am Mittwochabend von einem Stromausfall betroffen. Die Ursachensuche dauert an.

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Erst die partielle Sonnenfinsternis – und dann ein relativ langer Stromausfall: Endzeitstimmung herrschte am Mittwochabend zumindest eine gute Stunde im Koblenzer Stadtteil Karthause. Wie der Energieversorger EVM auf Anfrage bestätigt, kam es um 20.19 Uhr zu einem Stromausfall.
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