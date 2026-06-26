In den vergangenen Wochen haben etliche polizeiliche Personenkontrollen in der Koblenzer Innenstadt stattgefunden. Hintergrund sind junge Leute, die immer wieder auffallen und Straftaten begehen. Polizeipräsident Jürgen Süs erklärt die Hintergründe.
Lesezeit 2 Minuten
Die verstärkten Personenkontrollen, die die Polizei seit Mai in der Koblenzer Innenstadt in einem großen Ausmaß durchführt, haben einen Grund: Polizeipräsident Jürgen Süs, Leiter des Polizeipräsidiums Koblenz, erklärte bei einem Medientreffen am Freitagvormittag: „In der Innenstadt gibt es eine Entwicklung, die uns nicht gefällt.