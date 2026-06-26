Sicherheit in der Innenstadt
25 Jugendliche sind im Visier der Koblenzer Polizei
Die Kontrollen in der Koblenzer Innenstadt sorgten für Aufsehen.
Die Kontrollen in der Koblenzer Innenstadt sorgten für Aufsehen.
Doris Schneider (Archiv). Doris Schneider

In den vergangenen Wochen haben etliche polizeiliche Personenkontrollen in der Koblenzer Innenstadt stattgefunden. Hintergrund sind junge Leute, die immer wieder auffallen und Straftaten begehen. Polizeipräsident Jürgen Süs erklärt die Hintergründe.

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Die verstärkten Personenkontrollen, die die Polizei seit Mai in der Koblenzer Innenstadt in einem großen Ausmaß durchführt, haben einen Grund: Polizeipräsident Jürgen Süs, Leiter des Polizeipräsidiums Koblenz, erklärte bei einem Medientreffen am Freitagvormittag: „In der Innenstadt gibt es eine Entwicklung, die uns nicht gefällt.

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