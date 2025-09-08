Am späten Sonntagnachmittag, als Hunderte Menschen in der Koblenzer Innenstadt Eis aßen, Kaffee tranken und durch die Straßen bummelten, kam es am Rande des Görresplatzes in der Altstadt zu einem Angriff, der schlimm hätte enden können.

Zu einem Angriff mit einem großen Vorschlaghammer ist es am Sonntag gegen 16.50 Uhr auf dem Görresplatz in Koblenz gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein 25-Jähriger auf einen bisher unbekannten Geschädigten losgegangen sein, verfehlte diesen aber „vermutlich aufgrund seines starken Alkoholisierungszustandes“. Von dem Geschädigten fehlt bislang jede Spur.

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Mann und dem Vorfall machen können. Dieser ereignete sich in der Nähe der Sitzgelegenheiten an der Poststraße, dort wo sich der Görresplatz in Richtung des ehemaligen Enchiladas öffnet.

„Es ist ein großes Bauwerkzeug, womit man üblicherweise Mauern und Steine zertrümmert.“

Polizeisprecherin Violetta Heinrich

Laut Polizei überwältigten mutige Zeugen den 25-Jährigen und nahmen ihm den Vorschlaghammer ab. Alarmierte Polizeibeamte stellten den Hammer sicher und trafen auch den Täter noch an.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Violetta Heinrich, Pressesprecherin im Polizeipräsidium Koblenz, dass der Angreifer ein gebürtiger Koblenzer ist, aber aktuell keine Meldeadresse hat. Ob er wohnungs- oder obdachlos ist, sei im System nicht hinterlegt. „Der Fall ist noch nicht komplett abgearbeitet“, sagt Heinrich.

Täter bekommt Platzverweis und Strafanzeige

Im Kontakt mit ihren Kollegen habe sich der Angreifer am Sonntag friedlich und kooperativ verhalten, schildert Heinrich. „Er erhielt einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung.“

Zu dem sichergestellten Vorschlaghammer waren bei unserem Telefonat noch keine Bilder im Polizeisystem hinterlegt. „Es ist ein großes Bauwerkzeug, womit man üblicherweise Mauern und Steine zertrümmert“, erklärt Violetta Heinrich.

Wer Angaben zum Vorfall oder zu dem Geschädigten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0261/92156-300 oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Koblenz﻿