Zahlreiche Beamte gefordert 25-Jähriger nach Verfolgungsjagd über A1 und A48 gefasst Jan Lindner 27.11.2025, 15:30 Uhr

i Von Zell bis Montabaur: Zahlreiche Polizisten haben einen VW Passat von Zell bis Montabaur verfolgt, dann mussten sie aufgeben. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Am Montag hat eine rasante Verfolgungsjagd über A1 und A48 zahlreiche Polizisten in Atem gehalten. Der VW Passat entkam nach einer Stunde und vielen gefährlichen Manövern entkam. Die Beamten gaben bei Montabaur auf, jedoch wurde der Fahrer gefasst.

Diese Verfolgungsjagd hätte vermutlich schlimm ausgehen können: Eine Polizeistreife wollte am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr einen VW Passat in Zell anhalten, weil er falsche Kennzeichen hatte. Daraufhin beschleunigte der Wagen, fuhr auf die A1, danach auf die A48 und lieferte sich schließlich eine rasante Verfolgungsjagd mit Dutzenden Polizeikräften.







Artikel teilen

Artikel teilen