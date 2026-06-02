Radrennen in Rhens „25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ in Bildern 02.06.2026, 13:38 Uhr

i Auf die Plätze, fertig, los: Am Wochenende fand der "25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon" in Rhens statt. Ingo Beller

Acht Strecken und jede Menge rollende Räder: Am Wochenende fand in Rhens der „25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ statt.

Am Wochenende jagten die Moutainbiker durch Rhens: Der „25. Canyon Rhein Hunsrück Bike Marathon“ fand statt. Auf der 80-Kilometer-Strecke war Mathias Frohn am Sonntag der schnellte Fahrer. Er brauchte drei Stunden, 32 Minuten und 45 Sekunden. Dicht auf ihn folgte Kas van Geest (drei Stunden, 33 Minuten und 35 Sekunden).







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