Bildende Kunst, Synthesizer-Klänge, ein Walking Act und vieles mehr: Bei der 24. Museumsnacht wurde den Besuchern einiges geboten. Auch viele der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler waren persönlich vor Ort.

Mehr als dreißig Ateliers, Galerien und Museen öffneten zur Museumsnacht in Koblenz ihre Pforten. Dabei bekamen die Besucher nicht nur bildende Kunst geboten. Mancherorts erklang Musik, sei es als Bestandteil eines Gesamtkunstwerks oder als eigenständige Unterhaltungsform. Vorträge, Führungen und Vorführungen komplettierten das abwechslungsreiche Programm, das sich über die Flussgrenzen hinweg abspielte.

Noch bevor die Museumsnacht im Forum Confluentes am Samstag offiziell eröffnet wurde, machte eine 15-köpfige Gruppe mit einem künstlerisch gestalteten Walking Act auf sich aufmerksam. Mit am eigenen Leib auf weißen Herrenhemden eingeschriebenen „verbotenen Wörtern“ machte sie sich auf den Weg zu Veranstaltungsorten. Die Aktion „Zweihundert“ des Künstlerduos Degen & Gabor revoltierte damit gegen die Unterdrückung der Sprache, des Denkens und der persönlichen Freiheit.

i Mit dem Walking Act "Zweihundert" startet die Museumsnacht schon vor ihrer offiziellen Eröffnung am Samstag in einen langen Abend. Alexander Thieme-Garmann

Hinter dem Duo verbergen sich Kerstin Degen und Sabine Gabor. Letztgenannte fand jedoch nicht die Zeit, den aufsehenerregenden Gang durch die Koblenzer Innenstadt zu begleiten. Schließlich hatte sich Gabor in dieser Nacht die Citykirche als Unterschlupf erwählt, um hier im Rahmen der Ausstellung „be seen“ sechs überdimensionale Porträts in schwarz-weiß zu präsentieren. Eine bunte Lounge, verteilt über den geweihten Boden der Citykirche, lud den kunstinteressierten Kirchgänger auf für diesen Ort unübliche Art zum Verweilen ein. Schließlich erfüllte zu jeder vollen Stunde der Klang analoger Synthesizer und experimenteller Elektronik den Kirchraum, erzeugt von zwei Limburger Künstlern.

Überhaupt konnte man das Zusammenspiel von bildender Kunst und Synthesizer-Klängen öfters beobachten, so auch in der alten Limofabrik in einem Hinterhof in der Koblenzer Vorstadt. Hier fiel die Museumsnacht auf die Vernissage der Doppelausstellung „Transients“ der Künstler Kanta Kimura und Clemens Behr. Während Kimuras Werke sich durch subtile Strukturen auszeichnen, setzt Behr geometrische Formen zu raumgreifenden Installationen zusammen. Beide Künstler waren vor Ort.

i Chillen in der Citykirche: Hier zeigt Sabine Gabor ihre großformatigen Porträts. Alexander Thieme-Garmann

Auf der rechten Rheinseite veranstaltete die Band Jazzclub ein Hofkonzert im Mutter-Beethoven-Haus. Zurück am anderen Ufer im Ludwig-Museum präsentierte der Österreicher Erwin Wurm seine Meisterwerke der ironischen Verbildlichung von Lebensgefühlen in der Ausstellung „Life Beat Soft Melt“. Für ein Foto als Model unter einer überdimensionalen Wollmütze war sich die Direktorin Beate Reifenscheid nicht zu schade.

i Beate Reifenscheid, Leiterin des Ludwig-Museums, posiert unter einem Werk von Erwin Wurm. Alexander Thieme-Garmann

In seinen eigenen vier Wänden antreffen konnte man Matthias von der Bank. In dem von ihm geleiteten Mittelrhein-Museum hatte sich das Stadttheater mit seiner vierten Sparte, dem Puppentheater, einquartiert. Bei ihrem Auftritt gaben die Künstler Kostproben aus der Komödie “Aus dem Rahmen gefallen„.

In Dunkel verhüllt zeigte sich der Koblenzer Kunstverein im Altenhof, der die angestrahlten Werke des Mailänder Künstlers Emanuele Alfieri präsentierte, etwa die “Green Snake City„. Auch hier war der Künstler selbst anwesend. Überhaupt hatte man an den meisten Veranstaltungsorten die Chance, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. So wurde man im Peter-Friedhofen-Haus von Karlheinz Kroke empfangen, der sich bei der Entstehung seiner Werke von Jazzklassikern wie “As Tears go by„ leiten ließ.

i Karlheinz Kroke im Peter-Friedhofen-Haus lässt sich in seinen Werken von Jazzstandards inspirieren. Alexander Thieme-Garmann

Henny Monzel wiederum versendete im Atelier am Schloss “Liebesbriefe an Koblenz" in Form von Fotografien imposanter Stadtansichten. Gleich sechs Künstler widmeten sich im Atelier von Nataliy Schenkmann dem Mysterium der Natur. Neben der Gastgeberin hatten Nortrud Becher-König, Johannes Steiner, Ralf Gräber, Horst Dostert und Peter Vater die Wände mit ihrer unverwechselbaren Kunst in Beschlag genommen.

Bis 1 Uhr nachts konnten Besucher von einem Ausstellungsort zum nächsten wandern oder auch die Fähre nehmen, falls es galt, eine Auswahl der Ateliers in Ehrenbreitstein aufzusuchen. Schnell kam man mit Künstlern und Gleichgesinnten ins Gespräch, und allerorts war eine entspannte Atmosphäre zu spüren.