Michelle Baulig wirkt zielgerichtet, strukturiert. Doch ihre Fantasie und ihre Texte sind vielschichtig und facettenreich. Die 23-Jährige, die in der Region Koblenz lebt, vereint beides und ist im Begriff, sich als Autorin einen Namen zu machen.

Sie ist auf dem besten Weg, ihren Kindheitstraum wahr zu machen. Seit der Grundschule hat Michelle Baulig einen klaren Berufswunsch: Autorin. Jetzt, mit 23 Jahren, hat sie schon zwei Bücher veröffentlicht und konkrete Ideen für weitere Romane. Beim Projekt Schängelheim der AWO Koblenz hatte sie die Redaktionsleitung der Schängel-Zeitung übernommen, aber das eigentliche Berufsziel der 23-jährigen Michelle Baulig aus Fachbach ist Autorin.

„Seit ich schreiben kann, hatte ich den Wunsch, Geschichten zu erzählen und sie aufzuschreiben”, berichtet sie. Sie liebt es, sich Stories auszudenken, sammelte erste Erfahrungen mit positiven Feedbacks auf ihre Ideen.

Zuerst hat sie sich einen Namen gemacht, dann klappte das mit dem Verlag

Das Leben als Autorin stellte sie sich als Kind spannend vor, mit vielen Reisen, Recherchen, dem Eintauchen in fremde Kulturen. Da ihre ersten Kontaktaufnahmen mit Verlagen nicht die gewünschte Reaktion erbrachten, dachte sie sich eine andere Strategie aus: „Ich fasste den Plan, mir zunächst einen Namen zu machen, bei Schreibwettbewerben und eigenen Veröffentlichungen.” V ia Social Media und Thalia fand sie einen Verlag

Weiterer Teil dieser Strategie war es, zunächst ihre Gedichte in Buchform zu bringen. So entstand der Titel „The Memory River – Remembrance”. Ihre Intention: „Gedichte sind wie Wasser, das durch meinen Geist, mein Gehirn und meine Adern fließt. Ich blute Reime und Texte, die sich in Tinte auf dem Papier verwandeln. Wasser hat Erinnerungen. Lasst mich euch also zum Fluss führen, der die wertvollsten Quellen aller Dinge auf Erden birgt. Und wer sind wir ohne Erinnerungen, in denen wir spät in der Nacht ertrinken können?“

„Ich habe eine sehr große Fantasie, was aber nicht immer gut ist.”

Michelle Baulig

Die so sachlich und zielgerichtet wirkende Michelle Baulig offenbart in ihren Texten eine facettenreiche innere Welt. „Ich habe eine sehr große Fantasie, was aber nicht immer gut ist.” Sie erlebe Emotionen oft als sehr stark, Begriffe wie „in eigenen Gedanken ertrinken” entstehen. Die Idee, in englischer Sprache zu schreiben, entstand auf Anregung einer Freundin. „Ich kann in Englisch Gefühle schöner beschreiben.”

Sie arbeitet an drei Romanen gleichzeitig

2024 kam ihr zweiter Gedichtband heraus, diesmal in Deutsch und Englisch. Er handelt von Gedichten, die „wie die Flut und die Ebbe an Land der Gedankenküste angespült werden und dessen hohe Wellen einst nach einem Sturm drohten, mich und alles am Strande zu ertränken”.

Zurzeit arbeitet sie an drei verschiedenen Romanthemen in drei unterschiedlichen Genres: Fantasy, Romance und Thriller. Die Hilfe von Künstlicher Intelligenz nimmt sie nicht in Anspruch, denn die Auswirkungen von KI auf kreative Schaffende findet sie ganz schlimm: „Der Sinn von Computerunterstützung sollte ja eigentlich darin bestehen, unserer Kreativität Ausdruck zu verleihen, damit mehr Zeit für das eigentliche kreative Schaffen bleibt.”

Ihre Brötchen verdient Michelle Baulig in einem Beruf, hinter dem sie ebenso absolut steht: Sie startet jetzt eine dreijährige Ausbildung zur Erzieherin. Da sie schon im sozialen Bereich aktiv war, freut sie sich auf die neuen Erfahrungen.