Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Fahrzeuge in Bendorf beschädigt. Die Polizei ermittelt – und hat auch bereits einen Tatverdächtigen. Das ist bisher bekannt.

Ein Kratzer im Lack ist wohl für keinen Autofahrer ein Grund zur Freude. Wenn die Ritzer und Schrammen aber nicht aus Versehen – etwa beim Ein- oder Ausparken – entstehen, sondern mutwillig verursacht werden, ist das wohl mindestens nervig. Die Polizei hat am vergangenen Wochenende im Bendorfer Stadtteil Sayn 21 Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen festgestellt. „Der zunächst unbekannte Täter zerkratzte mit einem unbekannten Gegenstand die geschädigten Fahrzeuge großflächig“, so die Polizei in einer Pressemitteilung. „Es dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich entstanden sein.“ Schwerpunkte dieser Sachbeschädigungen lagen in der Engerser Landstraße, Engerser Straße, Schloßstraße und Koblenz-Olper-Straße, so die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung.

i Die Schlossstraße in Bendorf Sayn Lara Kempf

Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei bereits ermitteln. Hinweise zu dessen Identität lieferten Videoaufzeichnungen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Bendorf, der zuvor „bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten“ ist, so die Polizei.

Fragen, wie etwa mit welchem Gegenstand die großflächigen Kratzer zugefügt wurden oder woher das Videomaterial stammt, könne die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht beantworten. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur genauen Vorgehensweise machen. Allerdings verdichten sich die Ermittlungen aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs sowie anhand des Beschädigungsbildes auf den aktuellen Tatverdächtigen.“

Polizei hatte schon öfters mit Serientätern zu tun

Ein Blick ins Archiv unserer Zeitung zeigt: Vorfälle mit Sachbeschädigungen an Fahrzeugen en masse hat es in der Region schon öfter gegeben. Zum Beispiel im Juli 2015. Damals zog ein unbekannter Randalierer durch die Koblenzer Vorstadt, zerkratzte 89 Autos und verursachte gut 80.000 Euro Schaden. Die Polizei konnte zwar einen Verdächtigen ermitteln, ihm die Zerstörungsorgie aber nicht nachweisen.

In der Nacht zu Heiligabend 2021 wurden in Plaidt bei Koblenz 1500 Reifen an mehr als 300 Autos zerstochen. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt und noch in der Nacht festgenommen. Ein Schaden von ungefähr 174.000 Euro soll durch diese Taten entstanden sein. Der Fall landete vor Gericht, wobei die Judikative feststellte, dass eben jener 50-jährige Mann die Reifen mit einer Nagelschere zerstochen hat. Während der Tat war er – so das Urteil des Gerichts – schuldunfähig, litt an einer paranoiden Schizophrenie. Deswegen wurde er zur Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den aktuellen Taten in Bendorf geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf telefonisch unter 02622/94020 oder per Mail an pibendorf.wache@polizei.rlp.de zu melden.