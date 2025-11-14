2026 geht es mit dem Kulturschock-Festival weiter

Das Kulturschock-Festival 2025 in Koblenz ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen, doch die Organisatoren werfen bereits einen Blick auf das kommende Jahr. Auch Informationen für Bands gibt es bereits.
Lesezeit 1 Minute
Gerade erst ist das Koblenzer Kulturschock-Festival 2025 erfolgreich zu Ende gegangen, da richten die Organisatoren der Initiative Music Live ihren Blick schon auf das kommende Jahr. Auf Nachfrage heißt es von den Veranstaltern des Non-Profit-Kneipen-Festivals: „Das nächste ML-Kulturschock Festival wird sicher stattfinden, und zwar am Freitag, 6.