Kneipen in Koblenz 2026 geht es mit dem Kulturschock-Festival weiter 14.11.2025, 08:57 Uhr

i Die Band "Strange Wars" im Mephisto beim Kulturschock-Festival 2025 Alexej Zepik

Das Kulturschock-Festival 2025 in Koblenz ist gerade erfolgreich zu Ende gegangen, doch die Organisatoren werfen bereits einen Blick auf das kommende Jahr. Auch Informationen für Bands gibt es bereits.

Gerade erst ist das Koblenzer Kulturschock-Festival 2025 erfolgreich zu Ende gegangen, da richten die Organisatoren der Initiative Music Live ihren Blick schon auf das kommende Jahr. Auf Nachfrage heißt es von den Veranstaltern des Non-Profit-Kneipen-Festivals: „Das nächste ML-Kulturschock Festival wird sicher stattfinden, und zwar am Freitag, 6.







