Wenn am ersten Samstag im Juli ganze 200 Menschen, junge und alte, Laien und Profis, in Güls in die Mosel steigen, wird es wieder viele Zuschauer entlang der knapp vier Kilometer langen Strecke geben. Denn: Das Moselschwimmen zwischen Güls und Metternich ist ein beeindruckendes Spektakel – nicht nur für die Teilnehmenden.

Organisiert und veranstaltet wird das Wassererlebnis von der Koblenzer Ortsgruppe der DLRG. Wir klären mit dem Einsatzleiter und Koordinator Jonas Degen die wichtigsten Fragen.

1 Man hört immer wieder von Todesfällen durch Baden in Flüssen. Wie gefährlich ist es, in der Mosel zu schwimmen? Es ist zwar nicht verboten, in der Mosel zu schwimmen, aber es ist gefährlich. Denn die Mosel ist ein fließendes Gewässer, das zudem von Berufsschiffern und Freizeitnutzern befahren wird. Die Gefahr, durch Unterwasserströmungen, Sog und Wasserfahrzeuge verletzt zu werden oder zu ertrinken, ist einfach zu groß. In der Nähe von Häfen, Schiffsanlegestellen und Fähren ist das Schwimmen verboten.

Die DLRG Koblenz nutzt das Moselschwimmen dazu, um auch auf die vielfältigen Gefahren an stark befahrenen Flüssen und Binnenschifffahrtsstraßen aufmerksam machen. „Diese betreffen uns insbesondere in den Bereichen der Mosel und des Rheins in der gesamten Region stark“, sagt Rettungsschwimmer Jonas Degen.

i Für das Moselschwimmen beantragt die DLRG Koblenz eine Ausnahmegenehmigung und begleitet den Tross im Wasser mit Booten und Strömungsschwimmern. Sascha Ditscher

2 Warum darf denn das Moselschwimmen im Fluss stattfinden, und wie wird die Sicherheit der Gruppe gewährleistet? Für die Veranstaltung hat die DLRG Koblenz beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt eine Genehmigung eingeholt. Jonas Degen betont: „Somit ist sichergestellt, dass während des Schwimmens keine anderen Veranstaltungen auf der Mosel stattfinden dürfen, und die Berufsschifffahrt wird automatisch gewarnt.“

Zusätzlich stehen die Rettungsboote auch mit den Berufsschiffen und anderen Sportbooten über Funk in Kontakt, um auf das Schwimmen aufmerksam zu machen.

Der Tross der Schwimmenden wird von Motorrettungsbooten der DLRG abgesichert. „Dazu greifen wir auf die beiden Rettungsboote der DLRG Koblenz sowie auf Einheiten aus der Umgebung zurück, die uns bei der Absicherung helfen“, sagt Degen. Speziell ausgebildete Rettungsschwimmer (sogenannte Strömungsretter) sind auf speziellen Rettungsboards bei den Schwimmern im Wasser dabei.

Der Start und das Ziel werden mithilfe einer Einsatzdrohne überwacht, um während der Phasen, in denen viele Schwimmer an einem Fleck sind, eine gute Übersicht zu haben. Generell wird das Moselschwimmer veranstaltet, wie Degen erklärt, „um den Koblenzer*innen eine Möglichkeit zu bieten, einmal gefahrlos eine längere Strecke in einem ,ihrer’ Heimatflüsse zu schwimmen“.

3Wer sind die Teilnehmenden, und gibt es noch freie Starterplätze? Von den 200 Startplätzen sind alle belegt. Darunter befinden sich auch rund 20 bis 30 Leistungsschwimmer, die gezielt bundesweit schauen, wo öffentliches Flussschwimmen angeboten wird.

Die jüngsten Starter in Koblenz sind zwölf Jahre alt (Mindestalter), und der älteste angemeldete Teilnehmer ist 84 Jahre alt. Es gibt dabei zwei Gruppen: Um 15 Uhr werden am Moselbogen in Güls die Schwimmer der Langstrecke starten. Etwa 45 Minuten später gehen dann an der alten Fährrampe in Güls die Schwimmer der Kurzstrecke ins Wasser und werden in die Gruppe integriert. „Gegen 16.15 Uhr werden voraussichtlich die ersten Schwimmer am Stattstrand in Metternich ins Ziel schwimmen“, schätzt Degen. Die DLRG freut sich über Zuschauer, die die Schwimmenden am Stattstrand empfangen oder ihnen unterwegs zusehen. Die Zeiten der Schwimmer werden übrigens nicht erfasst, weil es kein Wettkampf ist, sagt Degen.

4Ist etwas neu oder fällt etwas anders aus? In diesem Jahr wird es keine Live-Musik am Stattstrand geben. „Ansonsten bleibt der Ablauf des Schwimmens jedoch großteils gleich zu letztem Jahr“, meint Degen. Und: Neu ist, dass es für die Pressevertreter möglich sein wird, auf einem Motorboot selbst nah dabei zu sein, wenn die Gruppe durch die Mosel pflügt.