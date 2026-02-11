Der 10. Februar wird von Institutionen genutzt, um auf die Angebote der Kinder- und Jugendhospize hinzuweisen, so auch in Koblenz. Denn viel zu oft wissen Familien nicht, dass sie Unterstützung finden können, wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt.
Lesezeit 1 Minute
Ein hartes Thema inmitten von Lebensmitteln und Menschen: Der Koblenzer Hospizverein hat am Tag der Kinderhospizarbeit die Gelegenheit genutzt, Information über seine Unterstützungsarbeit in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Am Infostand im Koblenzer Globus-Markt gab es viele Gespräche und grüne Bänder der Solidarität für betroffene Familien, berichtet Pressesprecher Marcus Kneip.