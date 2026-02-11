Unterstützung in Koblenz
20 Jahre Kinderhospiz: Grüne Bänder zeigen Solidarität
Bei einer Infoaktion im Koblenzer Globus-Warenhaus werden Bänder der Solidarität verteilt. Im Bild (von links) Irmina Mischker (Ehrenamtliche), Dirk Griesel (Hospizfachkraft Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz), Cecilia Balling (Ehrenamtliche), Thomas Baumann (ASP Werbung und Social Media Globus Koblenz-Bubenheim), vorn Kira Kristkeitz (Marketingleitung und Social Media Globus Koblenz) und Dora Hula.
Marcus Kneip

Der 10. Februar wird von Institutionen genutzt, um auf die Angebote der Kinder- und Jugendhospize hinzuweisen, so auch in Koblenz. Denn viel zu oft wissen Familien nicht, dass sie Unterstützung finden können, wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt.

Ein hartes Thema inmitten von Lebensmitteln und Menschen: Der Koblenzer Hospizverein hat am Tag der Kinderhospizarbeit die Gelegenheit genutzt, Information über seine Unterstützungsarbeit in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Am Infostand im Koblenzer Globus-Markt gab es viele Gespräche und grüne Bänder der Solidarität für betroffene Familien, berichtet Pressesprecher Marcus Kneip.

