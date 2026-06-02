Unterstützung in Koblenz
20 Jahre Kinderhospiz: Das ist ein Grund zum Feiern
Die Bändchen haben rund 1300 Schüler im Raum Koblenz gefertigt, sie sind ein Zeichen der Solidarität und weisen auf die Arbeit d
Die Bändchen haben rund 1300 Schüler im Raum Koblenz gefertigt, sie sind ein Zeichen der Solidarität und weisen auf die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes hin.
Sarah Stein

Hospiz, das ist ein Wort, das gleich betroffen macht, obwohl es doch eigentlich ein schönes Wort ist, heißt es doch „Herberge“, „Gastfreundschaft“. Das Koblenzer Kinder- und Jugendhospiz gibt es nun seit 20 Jahren – und das wird gefeiert.

Lesezeit 2 Minuten
Der Hospizverein in Koblenz ist jetzt 35 Jahre alt, unter seinem Dach gibt es ambulante Hilfen, ein stationäres Hospiz in der Kurfürstenstraße, verschiedene andere Begleitungen und seit 2006 auch das Kinder- und Jugendhospiz. Der runde Geburtstag soll gefeiert werden, auch wenn das Umfeld von Hospizarbeit ja eher ein trauriges ist.

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