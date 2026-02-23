Die Fraktionsvorsitzende der Grünen sprach von einem „Kuddelmuddel“: Im Stadtrat Vallendar wurde jüngst der Haushalt für 2026 verabschiedet. Dabei kam einige Themen zur Ansprache.

Mit den finanziellen Verhältnissen der Stadt Vallendar steht es nicht zum Besten.

Gab es im vorjährigen Haushalt noch einen leichten Überschuss, weist der Etat für das Jahr 2026, den der Stadtrat kürzlich einstimmig verabschiedete, im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 21,29 Millionen Euro einen Fehlbetrag von 1,635 Millionen Euro auf.