Gaukler und Kleinkünstler nehmen am Wochenende wieder die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein. Die Besucher der Gauklerfestung können sich auf 150 internationale Straßenkünstler, Comedians, Akrobaten, Kabarettisten und Walking Acts freuen.
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In guter Tradition folgt auf das gerade zu Ende gegangene Festival „Horizonte“ eine Woche darauf das Gaukler- und Kleinkunstfestival auf der Festung Ehrenbreitstein. Der Förderverein Kultur im Café Hahn präsentiert bereits dessen 35. Ausgabe. Dabei kommen vom 31.