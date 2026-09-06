Das Winniger Weinfest zieht auch viele Auswärtige an die Mosel, wenn 15 Weingüter und ein Gastwinzer um die 100 Weine ausschenken. Was das Besondere ist, und wer auf seine Kosten kommt.

In ein Weinparadies hat sich der Garten des evangelischen Gemeindezentrums in Winningen beim traditionellen Moselfest verwandelt. Bei Sommerwetter präsentierten 15 heimische Weingüter und ein Gastwinzer erlesene Produkte aus ihren Weinbergen.

Neben einheimischen Genießern fanden auch viele auswärtige Besucher den Weg zum Weinmarkt.