Weinfest an Terrassenmosel
15 Winninger Weingüter verwöhnen Einheimische und Gäste
VDP-Winzer Matthias Knebel informiert die Weinfreunde und schenkt gern beim Winninger Weinfest ein.
VDP-Winzer Matthias Knebel informiert die Weinfreunde und schenkt gern beim Winninger Weinfest ein.
Erwin Siebenborn

Das Winniger Weinfest zieht auch viele Auswärtige an die Mosel, wenn 15 Weingüter und ein Gastwinzer um die 100 Weine ausschenken. Was das Besondere ist, und wer auf seine Kosten kommt. 

Lesezeit 1 Minute
In ein Weinparadies hat sich der Garten des evangelischen Gemeindezentrums in Winningen beim traditionellen Moselfest verwandelt. Bei Sommerwetter präsentierten 15 heimische Weingüter und ein Gastwinzer erlesene Produkte aus ihren Weinbergen. Neben einheimischen Genießern fanden auch viele auswärtige Besucher den Weg zum Weinmarkt.
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