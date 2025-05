15 Bombendrohungen an Schulen in und um Koblenz

Bombendrohungen per E-Mail schrecken Schulen in Koblenz und in der Region am Montagmorgen auf. In Vallendar entschließt man sich, den Schulbetrieb für diesen Tag einzustellen, anderorts findet der Unterricht statt. Wie bewertet die Polizei die Lage?

. Auch Schulen in Koblenz und der Region erhielten am Montag Bombendrohungen per E-Mail. Auf Nachfrage unserer Zeitung sprach das Polizeipräsidium Koblenz am Montagnachmittag von mindestens 15 Fällen in diesem Zusammenhang. Im Bereich der Polizeidirektion Koblenz, zu der auch Schulen in Bendorf und Lahnstein zählen, waren laut Polizei unter anderem die Carl-Benz-Schule, die Realschule plus auf dem Asterstein sowie das Hilda-Gymnasium betroffen.

Gemeinsam mit der Polizei hat die Schulleitung des Koblenzer Hilda-Gymnasiums eine Gefährdungsanalyse vorgenommen, als die Drohmail im Postfach der Schule gefunden wurde, berichtet Schulleiter Ralf Schulte-Melchior auf Nachfrage unserer Redaktion. Und schnell war klar: Es ist eine Art E-Mail, wie sie schon in den vergangenen Tagen an zahlreichen Schulen in der ganzen Bundesrepublik ankam. Die Verfasser haben keine Kenntnis der örtlichen Lage, die Drohung ist sehr allgemein gehalten.

Für Schüler und Lehrpersonal habe die Polizei keine Gefährdung gesehen, sodass man den Unterricht und auch eine Baustellenbesichtigung durch Mitglieder des Koblenzer Stadtrats ganz normal beibehalten habe, sagt der Schulleiter. Dies auch vor dem Hintergrund, dass man sonst Trittbrettfahrer quasi ermutige, ebenfalls Drohungen auszusprechen, wenn sie den Schulbetrieb stören wollen.

Unterrichtsausfall in Vallendar

Betroffen von den Drohmails war auch die Integrative Realschule plus Konrad-Adenauer in Vallendar. Dort hat man sich am Montagmorgen dazu entschlossen, die Schülerinnen und Schüler abholen zu lassen, also den Schulbetrieb für diesen Tag einzustellen. „Nach Bekanntwerden der Bombendrohung hat die Schulleitung umgehend die Polizei sowie die Schulaufsicht kontaktiert“, heißt es zum konkreten Fall von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Beurteilung der Lage nimmt dabei die Polizei vor und schätzt die Bedrohungslage entsprechend ein. In diesen Ablauf war auch das schuleigene Krisenteam eingebunden, das entschieden hat, die Schule trotz der polizeilichen Lagebeurteilung heute nicht stattfinden zu lassen.“ Sollte seitens der Polizei keine andere Lageeinschätzung kommen, soll der Schulunterricht für den Rest der Woche wieder stattfinden, bestätigt die ADD auf Anfrage.

Das Landeskriminalamt ist nach „einer eingehenden Analyse“ zu dem Ergebnis gekommen, dass in Bezug auf die Drohungen „nicht von einer Ernsthaftigkeit auszugehen ist“, die Bedrohung aber trotzdem seitens der Polizei ernstgenommen wird, so eine Pressemitteilung der Polizeidirektion Koblenz. Die Mails waren laut Polizei weitestgehend deckungsgleich. „Derzeit ist vorbehaltlich weiterer Ermittlungen nicht davon auszugehen, dass die Bedrohungen zielgerichtet versandt wurden“, so die Polizei Koblenz.