Laufschuhe statt Reifen auf den Straßen in Koblenz: Der größte Firmenlauf in der Region steht bevor, mit noch mehr Teilnehmern als in 2024. Wir haben die wichtigsten Infos zum B2Run zusammengefasst – und erklären, wie man noch teilnehmen kann.

Rund 15.700 Läuferinnen und Läufer werden beim B2Run am Freitag, 27. Juni, die 5,4 Kilometer lange Strecke durch Koblenz antreten. Die Teilnehmerzahl des Firmenlaufs hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch mal gesteigert, und das, obwohl die in der Vergangenheit am stärksten vertretene Gruppe deutlich geschrumpft ist: Die Bundeswehr geht in diesem Jahr nur mit circa 150 Männern und Frauen an den Start, im vergangenen Jahr waren es noch 1366. Welches Unternehmen diesmal die meisten Läufer stellt, wie man sich noch für den B2Run anmelden kann und was einen am 27. Juni in der Stadt erwartet, haben wir in acht Punkten zusammengefasst.

1Die Strecke: An ihr ändert sich nichts. Start und Ziel befinden sich wieder am Deutschen Eck, und weiterhin ist ein Teil der Rheinpromenade wegen des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke gesperrt. Über die Kastorpfaffenstraße führt die Strecke am Schloss vorbei in Richtung Südliche Vorstadt und durch die Bismarckstraße in die Kaiserin-Augusta-Anlagen. Auf Höhe der Kurfürstenstraße treten die Läufer dann den Rückweg an, wieder durch die Kaiserin-Augusta-Anlagen und die Neustadt zum Ziel am Konrad-Adenauer-Ufer.

2Die Teilnehmer: Insgesamt 15.700 Läuferinnen und Läufer haben sich bislang für den B2Run angemeldet. Knapp 600 Unternehmen sind mit dabei, sagt B2Run-Mitarbeiter Christopher Göddertz im Gespräch mit unserer Zeitung. Neben den klassischen Läufern dürfen auch Nordic Walker mitmachen. Generell teilen sich die Strecke beim Firmenlauf Bestzeitjäger und ambitionierte Ausdauerläufer mit Gelegenheitsjoggern und Gemütlichgehern. Damit alle auf ihre Kosten kommen, gibt es extra einen Laufknigge, der besagt: die Schnellen beim Start nach vorne, keine Grüppchenbildung auf der Strecke und das Rechtslaufgebot beachten.

3Die größten Teams: Das größte Team stellt in diesem Jahr die Debeka-Versicherung. Insgesamt 896 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen für sie an den Start. Platz zwei belegt die ZF Group (256), dicht gefolgt von Stabilus (251).

4Der Zeitplan: Einlass in das B2Run Village rund ums Deutsche Eck ist am 27. Juni um 15 Uhr. Ab dann hat auch der Infopoint geöffnet. Läuferinnen und Läufer sollten sich ab 16.30 Uhr zur Startaufstellung bereit machen. Um 17 Uhr wird die Startglocke läuten. Von da an starten die Teilnehmer in neun Gruppen im 15-Minuten-Takt bis 19 Uhr. Die Siegerehrung mit anschließendem Get-together (geselliger Ausklang) ist für 20 Uhr angesetzt.

i Die Bundeswehr stellt in diesem Jahr ein deutlich kleineres Team als in 2024. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle (Archiv)

5Die Last-Minute-Tickets: Die offizielle Anmeldefrist für den B2Run in Koblenz ist schon verstrichen. Unternehmen, private Gruppen oder auch Einzelläufer können sich aber noch über die offizielle B2Run-Internetseite bis zum 26. Juni um 16 Uhr ein Last-Minute-Ticket sichern. Alle Last-Minute-Starter werden in der letzten Gruppe um 19 Uhr mitlaufen. Für ganz Kurzentschlossene wird es auch am Tag des Firmenlaufs noch die Möglichkeit geben, sich am Infopoint ein Startticket zu ergattern.

6Der Infopoint: Bis 30 Minuten vor Start können hier noch Anmeldungen erfolgen. Der orange Pavillon steht am Eingang zum Eventgelände in der Esther-Bejarano-Straße. Neben Last-Minute-Tickets kann man hier auch noch Namensänderungen vornehmen und bekommt Unterstützung bei allen Fragen zum B2Run.

i Am Deutschen Eck werden beim B2Run wieder zahlreiche Teamzelte stehen. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle (Archiv)

7Die Anreise: Der Veranstalter empfiehlt, per Busshuttle anzureisen, nicht nur, weil das Parken in der Stadt ohnehin kompliziert werden könnte, sondern auch, weil durch den Firmenlauf wieder zahlreiche Straßen im Stadtkern gesperrt sein werden. Busshuttle 1 fährt von den Parkplätzen unter der Kurt-Schumacher-Brücke in Metternich, pendelt dann zum Parkhaus „Am Saarplatz“ und zurück im 15-Minuten-Takt von 15.30 bis 23.30 Uhr. Busshuttle 2 fährt in derselben Taktung und Zeit vom Parkplatz der Firma ZF in Kesselheim zur Bushaltestelle Altengraben. Wer mit der Bahn anreist, kann vom Hauptbahnhof aus die Linie 2/12 Richtung Wallersheim nehmen und an der Haltestelle „Christuskirche“ in einen Bus der Linie 1 Richtung Altstadt umsteigen. Zielhaltestelle ist „Deutsches Eck“. Ein Ticket für die Seilbahn, um an der Festung zu parken und ans Rheinufer zu gondeln, ist nicht mehr im Starterticket inbegriffen.

8Die Charity-Aktion: Wer mag, kann mit seinem Lauf auch ein soziales Projekt unterstützen. Charity-Starter zahlen 5 Euro mehr für ihren Startplatz. Dieses Geld wird in diesem Jahr an die Stiftung Menschen für Menschen gespendet, die sich dafür einsetzt, dass Dörfer in Äthiopien mit sauberem Trinkwasser versorgt werden.