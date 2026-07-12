Abi am Beruflichen Gymnasium
141 Absolventen sagen der Julius-Wegeler-Schule adieu
In der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat der Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums groß gefeiert. Nun gehen die Wege auseinander.
In der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat der Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums groß gefeiert. Nun gehen die Wege auseinander.
Alicia Solle

Das Ende der Schulzeit ist ein großer Einschnitt – und ein wirklich guter Grund zum Feiern. Gleich 141 junge Menschen in Koblenz haben nun ihr Zeugnis der Allgemeinen oder der Fachhochschulreife in der Tasche.

Lesezeit 2 Minuten
Ein großer Schritt ins Leben: Die Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Julius-Wegeler-Schule Koblenz sind in der Rhein-Mosel-Halle zusammengekommen, um gemeinsam ihren Schulabschluss zu feiern. Schulleiter Carsten Müller nutzte seine Rede zunächst, um allen zu danken, die den Jahrgang in den vergangenen Jahren begleitet und an der Vorbereitung der Feier mitgewirkt hatten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBildung

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren