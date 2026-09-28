Sie helfen Wohnungslosen, schwerkranken Kindern, Geflüchteten oder Schülern in Uganda: Im Schloss Sayn sind neun junge Menschen für ihr außergewöhnliches Engagement mit den Preisen der Stiftung Filippas Engel ausgezeichnet worden.
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Der 14-jährige Leif Weverinck schneidet wohnungslosen Menschen, die sich keinen Friseur leisten können, kostenlos die Haare. Gelernt hat er es bei seiner Mutter und Großmutter, die beide Friseurinnen waren. Mia Kumlehn (26) engagiert sich mit dem Verein Da Capo Peru in vielfältiger Weise für das einzige Sinfonieorchester der peruanischen Küstenstadt Chimbote.