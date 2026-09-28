Filippas Engel in Bendorf-Sayn
14-Jähriger schneidet Obdachlosen kostenlos die Haare
Der 14-jährige Leif Weverinck schneidet Wohnungslosen in Münster kostenlos die Haare. Fürstin Gabriela zu Sayn Wittgenstein und
Der 14-jährige Leif Weverinck schneidet Wohnungslosen in Münster kostenlos die Haare. Fürstin Gabriela zu Sayn Wittgenstein und ihr Sohn Prinz Heinrich überreichen ihm einen Hoffnungsträger-Preis der Stiftung Filippas Engel.
Winfried Scholz

Sie helfen Wohnungslosen, schwerkranken Kindern, Geflüchteten oder Schülern in Uganda: Im Schloss Sayn sind neun junge Menschen für ihr außergewöhnliches Engagement mit den Preisen der Stiftung Filippas Engel ausgezeichnet worden.

Lesezeit 2 Minuten
Der 14-jährige Leif Weverinck schneidet wohnungslosen Menschen, die sich keinen Friseur leisten können, kostenlos die Haare. Gelernt hat er es bei seiner Mutter und Großmutter, die beide Friseurinnen waren. Mia Kumlehn (26) engagiert sich mit dem Verein Da Capo Peru in vielfältiger Weise für das einzige Sinfonieorchester der peruanischen Küstenstadt Chimbote.
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