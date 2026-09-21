Aktionstag bei ZF und Stabilus 1300 Koblenzer machen sich für Automobilindustrie stark 21.09.2026, 17:40 Uhr

i Es ist „Zeit zu handeln“ betonen die Mitarbeiter von ZF am Aktionstag der IG Metall für eine starke Automobilindustrie. IG Metall Koblenz, Markus Friedel

Zahlreiche Mitarbeiter von ZF und Stabilus nehmen am Aktionstag für eine starke Automobilindustrie teil. Die IG Metall formuliert dabei unter dem Motto „Zukunft statt Kahlschlag“ klare Forderungen an Arbeitgeber und Politik.

Der Aktionstag der IG Metall für eine starke Automobilindustrie am Montag war aus Sicht der IG Metall Koblenz ein voller Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit mehr als 1300 Beschäftigten bei ZF und Stabilus hat die Gewerkschaft mit unterschiedlichen Aktionen ein klares Zeichen gesetzt: „Zukunft statt Kahlschlag!







Artikel teilen

Artikel teilen