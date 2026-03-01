Ein 18-Jähriger ist am Samstag mit seinem Auto gegen einen Verteilerkasten in der Koblenzer Innenstadt gefahren. Nicht nur der Verkehr war nach dem Unfall beeinträchtigt – die Polizei warnt auch in der Folge vor Problemen im Notrufnetz.

Zu einem Verkehrsunfall, den die Polizei als „öffentlichkeitswirksam“ beschreibt, ist es am Samstagnachmittag in der Koblenzer Innenstadt gekommen. Gegen 16.43 Uhr kam ein Auto im Bereich der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße/Clemensstraße von der Straße ab, kollidierte in der Folge mit einem Strom- und Verteilerkasten. Unbeteiligte wurden laut Polizei nicht verletzt, der 18 Jahre alte Fahrer musste allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Viele Passanten beobachteten den Unfall. Meldungen, das Auto sei in eine Personengruppe gefahren, könnten nicht bestätigt werden, heißt es von der Polizei weiter.

Keine Hinweise auf Vorsatz

Derzeit liegen „keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln des Unfallverursachers vor“, schreibt die Polizei. Die Unfallursache ist aktuell Teil der Ermittlungen. Im Nachgang des Unfalls gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, außerdem ist der Sachschaden hoch. Der Schaden an dem Verteilerkasten für Kommunikation veranlasste die Beamten am Samstagabend dazu, in einer weiteren Pressemeldung die Bevölkerung zu warnen.

Notrufnummern funktionieren nicht richtig

Dieser führe dazu, dass es in der Altstadt sowie in Moselweiß und im Rauental zu Ausfällen der Notrufleitungen 110 und 112 im Festnetz kommt. Notrufe über Mobilgeräte funktionieren weiterhin. Die Polizei erläutert: „ Bitte stimmen Sie sich mit ihren Nachbarn und Mitbewohnern ab und teilen Sie die Informationen. Aktuell wird an der Fehlerbehebung gearbeitet. Nach derzeitigem Stand muss jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Störungsbeseitigung dieses Wochenende nicht mehr umgesetzt werden kann.“