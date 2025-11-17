Großveranstaltung der HwK 11.000 Besucher erlebten Nacht der Technik in Koblenz 17.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Nacht der Technik in Koblenz: Wie bei fast allen Ausstellungsbereichen war es auch an dieser Station möglich, selbst Hand anzulegen und unter Anleitung zu etwas bauen. Alexej Zepik

Ob Kinder oder Erwachsene: Bei der Koblenzer Nacht der Technik findet jeder etwas zum Staunen und Entdecken. So ist die Veranstaltung der Handwerkskammer ein echter Besuchermagnet. Welchen Aufwand das im Vorfeld bedeutet.

Die Nacht der Technik hat Tausende Menschen aus Koblenz und Region begeistert. Wie die Handwerkskammer (HwK) Koblenz als Veranstalterin auf Anfrage mitteilt, haben 11.000 Besucher die Veranstaltung gesehen. 90 Programmpunkte und 120 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Handwerksorganisationen gab es zu erleben.







