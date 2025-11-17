11.000 Besucher erlebten Nacht der Technik in Koblenz

Ob Kinder oder Erwachsene: Bei der Koblenzer Nacht der Technik findet jeder etwas zum Staunen und Entdecken. So ist die Veranstaltung der Handwerkskammer ein echter Besuchermagnet. Welchen Aufwand das im Vorfeld bedeutet.
Die Nacht der Technik hat Tausende Menschen aus Koblenz und Region begeistert. Wie die Handwerkskammer (HwK) Koblenz als Veranstalterin auf Anfrage mitteilt, haben 11.000 Besucher die Veranstaltung gesehen. 90 Programmpunkte und 120 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Handwerksorganisationen gab es zu erleben.