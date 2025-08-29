Nachdem die Koblenzer Grünen die „Langner-zeigt-Haltung-Socken“ teilten, lassen sie nun 1000 Regenbogensocken produzieren. Auch wenn der geplante Entwurf nicht umgesetzt werden kann, müssen die Koblenzer nicht auf ihre Regenbogensocken verzichten.

Die Koblenzer Grünen lassen 1000 Paar Regenbogensocken herstellen und verschenken sie an die Bürger, berichtet der Vorsitzende Christopher Bündgen auf Anfrage. Die Partei entwarf zuvor die „Langner-zeigt-Haltung-Socken“ und teilten auf Instagram mit, dass sie ab der 100. Bestellung in Produktion gehen würde.

„Wir sind überwältigt vom großen Interesse an den Socken. Über 2000 Menschen gefällt die Idee allein auf Instagram. Der ursprünglich geplante Entwurf ist kurzfristig nicht realisierbar. Aber wir wollen und werden die Menschen in Koblenz mit Regenbogensocken ausstatten – mit genau dem Modell, das David Langner getragen hat. 1000 Regenbogensocken für Koblenz – damit setzen wir ein starkes Zeichen für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz“, sagt Bündgen. Die Firma Unabux unterstützt die Idee und stellt die Regenbogensocken zur Verfügung.

Zum Hintergrund: Beim CDU-Sommerfest in den Räumen der Compugroup Medical, deren Gründer Frank Gotthardt das rechtspopulistische Portal „Nius“ finanziell unterstützt, nahm der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) in der ersten Reihe Platz – direkt neben Julia Klöckner (CDU). Auffällig war dabei sein symbolisches Statement: Er trug Regenbogensocken und wollte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen.

Schon vor dem Sommerfest des Koblenzer CDU-Kreisverbandes kam es zu einer Debatte über die Räumlichkeiten, in denen der Empfang stattfand. Die Koblenzer Grünen äußerten Kritik an der Wahl, denn laut ihnen sei dies mit Blick auf Gotthardts Unterstützung von Nius kein Ort für ein demokratisches Miteinander.

Die CDU konterte, dass sie ihre Empfänge regelmäßig in Kooperation mit Koblenzer Unternehmen veranstaltet und das Unternehmen Compugroup Medical dazu gehöre, und wies die Kritik ab. Auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner stand wegen ihres Kommens zum Empfang in der Kritik. Sie äußerte, dass sie keinen Einfluss auf die Wahl des Ortes habe und lediglich ihrer Aufgabe nachkomme, wie auch ihre Vorgänger im Amt.

Regenbogensocken sollen kostenlos verteilt werden

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sagt: „Unsere Politik ist geprägt von Weltoffenheit, Transparenz und dem festen Willen, unsere Demokratie zu stärken. Mir war es wichtig, mit dieser kleinen Geste ein Zeichen zu setzen. Ich freue mich über die große Resonanz und bin dankbar für den Zuspruch. Koblenz ist eine weltoffene Stadt – das möchten wir mit der Aktion 1000 Regenbogensocken für Koblenz sichtbar machen. Die Socken verteilen wir gerne kostenfrei. Wer möchte, kann dies aber mit einer Spende verbinden, die einem Verein oder Projekt zugutekommt, das unsere Demokratie oder die Interessen der LGBTQI-Community stärkt.“

Wann und wo die Regenbogensocken verteilt werden, wollen die Koblenzer Grünen so schnell wie möglich auf ihren Kanälen in den sozialen Medien mitteilen. Bündgen erklärt abschließend: „Demokratie lebt vom Zusammenhalt und davon, dass wir klare Zeichen setzen, wenn es um unsere Grundwerte geht. 1000 Regenbogensocken für Koblenz stehen genau dafür.“