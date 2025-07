100 Jahre ist die Blutbuche alt geworden, die Gästen im Koblenzer Weindorf ihren Schatten gespendet hat. So alt wie das Weindorf selbst. Nun ist sie weg. Gefällt. Warum das sein musste und wie es vor sich ging.

Ein riesiger Kran steht neben dem Koblenzer Weindorf, sein Arm ragt in den Innenhof: Stück für Stück wird hier am Mittwochnachmittag die große Blutbuche gefällt, die so alt ist wie das Weindorf selbst.

Zwei Kletterer im Baum wechseln sich ab, sie schneiden nach und nach Stücke aus der Rotbuche heraus, die dann mit dem Kran herausgehoben werden. Sortiert werden sie nach Brennholz und Resten, die sofort gehäckselt werden – so wird der Baum immer kleiner. Eine Alternative zu dem Kran gab es nicht, alles andere hätte die Gebäude gefährdet, sagt eine Mitarbeiterin der Firma.

i Der Baum wird Stück für Stück abgeschnitten und rausgehoben. Doris Schneider

Ein Pilz hatte die schattenspendende Rotbuche im Innenhof des Koblenzer Weindorfes befallen, hat die Stadt vor knapp zwei Wochen mitgeteilt. Der Baum war bereits stark geschädigt und abgängig. „Die Stand- und Bruchsicherheit ist deshalb nicht mehr gewährleistet.“ Deshalb musste auch schnell reagiert werden. Bis Oktober, wenn das Weindorf wegen Sanierungsarbeiten schließt, wollte man aus Sicherheitsgründen nicht warten.

Das Weindorf wurde anlässlich der Feiern zur 1000-jährigen Zugehörigkeit des Rheinlands zu Deutschland im Jahr 1925 für die Reichsausstellung Deutscher Wein am Rheinufer errichtet. Etwa 1925 wurde auch die Rotbuche gepflanzt, die mit etwa 17 Metern Höhe die Dächer der Fachwerkhäuser deutlich überragte.