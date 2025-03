Zu einem ersten Kunsthandwerkermarkt hat die Gemeinde Kobern-Gondorf am Samstag, 29. März, eingeladen. Hobbykünstler der Region konnten ihre Werke vor und im Rittersaal in der Peterstraße ausstellen. Von Töpfereien über Skier als Weinflaschenhalterung, bis zu Näharbeiten und Gemälden konnten sich Besucher die selbstgefertigten Stücke ansehen – bei Gefallen auch erwerben. Das sonnige Wetter am Samstag hat wohl seinen Anteil am gelungenen Ablauf der ersten Veranstaltung dieser Art im Moselort getragen.