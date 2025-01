1. Buchmesse in Sayner Hütte in Bendorf startet

Bendorf sei das neue Frankfurt – so kündigt die Sayner Hütte zumindest die erste Buchmesse am Mittelrhein am Wochenende an. Organisiert wird die Veranstaltung zusammen mit dem Verein Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller.