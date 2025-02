Rot-Weiße Husaren Andernach Zwischen Stierkampfarena, Meeresboden und Märchenstück Alexander Thieme-Garmann 02.02.2025, 11:30 Uhr

i Der Prinz als Poseidon (Vierter von unten links) sorgte in der Männertanzgruppe für närrische Prominenz. Alexander Thieme-Garmann

Erneut wird die Mittelrheinhalle zum „Wohnzimmer“ des Andernacher Karnevals bei der Sitzung der Rot-Weißen Husaren. Die führt über Spanien zum Meeresgrund, weiter ins Märchenland und endet mit Kindheitsklassikern, wie der Biene Maja.

Wieder einmal war die Mittelrheinhalle als Schauplatz für eine Prunksitzung gefragt. So nahmen am Wochenende die Rot-Weißen Husaren das Wohnzimmer des Andernacher Karnevals in Beschlag. Dabei verwandelten sie die Bühne in eine Stierkampfarena, was ihrem närrischen Publikum wohl recht spanisch vorkam.

