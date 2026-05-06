Junge Pianisten aus der Eifel
Zwischen Abiturstress und Chopin
Für Carolin Brinkhaus (von links), Annika Schäfgen und Michael Grinman haben sich die zahlreichen Stunden mit Üben und Vorspiel
Für Carolin Brinkhaus (von links), Annika Schäfgen und Michael Grinman haben sich die zahlreichen Stunden mit Üben und Vorspiel gelohnt.
Thomas Brost

Ein Trio aus der Region Mayen hat von sich reden gemacht. Die jungen Pianisten Annika Schäfgen, Michael Grinman und Carolin Brinkhaus haben beim Landeswettbewerb im Klavier solo Spitzenplätze belegt. Was treibt sie an? 

Lesezeit 5 Minuten
Drei junge Pianisten aus dem Raum Mayen haben kürzlich von sich reden gemacht: Annika Schäfgen (Monreal), Michael Grinman (Mayen) und Carolin Brinkhaus (Ettringen). Beim Landeswettbewerb Jugend musiziert haben sie jeweils am Klavier in Solovorträgen hervorragende Platzierungen erzielt: Annika Schäfgen (18) wurde Landessiegerin und qualifizierte sich für den Bundesentscheid, der an Pfingsten in München ausgetragen wird.

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