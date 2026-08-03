Zwei Rollerfahrer flüchten in Nickenich vor der Polizei
Eine actionreiche Verfolgungsfahrt hielt die Beamten der Andernacher Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab. Zwei Rollerfahrer wollten einer Verkehrskontrolle entgehen, und ergriffen die Flucht. So ging der Einsatz aus.
Lesezeit 1 Minute
. Zwischen Kretz und Nickenich wollten zwei Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entgehen und sorgten für eine turbulente Verfolgungsjagd, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Männer ergriffen angesichts der bevorstehenden Kontrolle die Flucht. Die Streife nahm die Verfolgung auf.