Verfolgungsfahrt
Zwei Rollerfahrer flüchten in Nickenich vor der Polizei
Zwei Rollerfahrer versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Polizei zu Flüchten. Der Grund: Sie wollten einer Verke
Zwei Rollerfahrer versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Polizei zu Flüchten. Der Grund: Sie wollten einer Verkehrskontrolle entgehen. Einer der beiden Männer konnte nach einer Verfolgungfahrt zwischen Nickenich und Wassenach gefasst werden. (Symbolbild).
Jens Büttner/dpa

Eine actionreiche Verfolgungsfahrt hielt die Beamten der Andernacher Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab. Zwei Rollerfahrer wollten einer Verkehrskontrolle entgehen, und ergriffen die Flucht. So ging der Einsatz aus. 

Lesezeit 1 Minute
. Zwischen Kretz und Nickenich wollten zwei Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entgehen und sorgten für eine turbulente Verfolgungsjagd, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Männer ergriffen angesichts der bevorstehenden Kontrolle die Flucht. Die Streife nahm die Verfolgung auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren