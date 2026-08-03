Verfolgungsfahrt Zwei Rollerfahrer flüchten in Nickenich vor der Polizei 03.08.2026, 12:14 Uhr

i Zwei Rollerfahrer versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der Polizei zu Flüchten. Der Grund: Sie wollten einer Verkehrskontrolle entgehen. Einer der beiden Männer konnte nach einer Verfolgungfahrt zwischen Nickenich und Wassenach gefasst werden. (Symbolbild). Jens Büttner/dpa

Eine actionreiche Verfolgungsfahrt hielt die Beamten der Andernacher Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag auf Trab. Zwei Rollerfahrer wollten einer Verkehrskontrolle entgehen, und ergriffen die Flucht. So ging der Einsatz aus.

. Zwischen Kretz und Nickenich wollten zwei Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle entgehen und sorgten für eine turbulente Verfolgungsjagd, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Männer ergriffen angesichts der bevorstehenden Kontrolle die Flucht. Die Streife nahm die Verfolgung auf.







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