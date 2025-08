Das Tierheim in Mayen freut sich: Es bekommt Zuwachs von zwei „Neuen“, die gar nicht mal so unbekannt sind. Nicole Blank und Sabrina Meister wollen hier als neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Mayen und Umgebung viel bewegen.

Die Bedeutung der Tierheime ist kaum in Worte zu fassen. Sie sind die DNA der Tierschutzarbeit und werden meistens von Tierschutzvereinen betrieben, deren Mitarbeiter und Förderer Großartiges leisten. So auch in Mayen. Hier sorgen die neun hauptamtlichen Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer dafür, dass die Tiere Futter, Pflege, ärztliche Versorgung und Zuwendung bekommen, wenn sie von Menschen ausgesetzt, abgegeben oder gar beschlagnahmt wurden. Vor wenigen Tagen gab es nach mehreren Jahrzehnten einen Wechsel im Vorstand des Tierschutzvereins Mayen und Umgebung.

Als erste Vorsitzende hat Nicole Blank aus Mendig das Staffelholz von der 73-jährigen Hildegard Maas übernommen. Sabrina Meister aus Kruft folgt als zweite Vorsitzende nun der 86-jährigen Elvira Schumacher. Gemeinsam mit Ruth Drießen, die Anfang das Jahres die Tierheimleitung an Kristina Wagner übergeben hat, haben Hildegard Maas und Elvira Schumacher in drei Jahrzehnten Geschichte geschrieben.

i Der in die Jahre gekommene Haupttrakt soll in den kommenden Jahren erneuert werden. Elvira Bell

Mit dem Abriss des in die Jahre gekommenen Hundehauses und mit dem Neubau eines neuen Hundedomizils, haben sie ein qualitativ hochwertiges Tierheim geschaffen. Der vom Land Rheinland-Pfalz mit 665.000 Euro bezuschusste Anbau schließt sich harmonisch an den alten noch bestehenden Teil des Tierheims an. Und genau diesen Haupttrakt mit den Katzenzimmern möchten die beiden neuen Vorstandsmitglieder in den kommenden Jahren in den Blick nehmen. Von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung werden einige Jahre ins Land ziehen. „Wir haben zunächst viele Kleinprojekte“, berichtet Blank. „Man muss schauen, was man vielleicht digitalisieren oder auf den aktuellen Stand bringen kann.“

Ein Praktikumstag für die zwei Neuen

Die beiden „Neuen“ gehören dem Tierschutzverein schon einige Jahre an, agierten bislang im Hintergrund und sind ausgesprochene Tierliebhaber, deren eigene Haustiere aus dem Tierheim stammen. „Wir werden hier einen Praktikumstag verbringen, um in den Ablauf reinzuschauen. Wir arbeiten auf anderen Gebieten.“

Die 43-jährige Nicole Blank ist selbstständige Steuerberaterin und die 44-jährige Sabrina Meister selbstständige Physiotherapeutin. „Es ist eine Aufgabe, die auf uns zukommt, die viel Sinnhaftigkeit mit sich bringt und auf die wir uns freuen und für die wir uns bewusst Zeit nehmen“, berichten sie unisono. Blank sagt über die Aufgabe als Vorsitzende: „Wenn man sich das aufteilt, überwiegt die Freude daran, was man tut.“

i Nicole Blank (links sitzend) und Sabrina Meister (rechts sitzend) sind die neuen Vorsitzenden des Tierschutzvereins Mayen und Umgebung. Sie wollen Sibyll Limbach (links), Mitarbeiterin des Tierheims, Ruth Drießen (rechts), Ehrenamtliche und ehemalige Leiterin des Tierheims, sowie der neuen Tierheimleiterin Kristina Wagner (Mitte) zur Seite stehen. Elvira Bell

Zunächst möchten sie sich einen Überblick über die laufenden Geschäfte verschaffen und schauen, was auf sie zukommt. Grob in alles reingeschaut haben sie schon, müssen allerdings zunächst erst mal ins Vereinsregister eingetragen werden. Das ziehe sich ein bisschen: „Wenn das mal seinen Weg gegangen ist, setzen wir uns zusammen“, betonen beide. „Wir möchten aber auch schauen: Was kann man von den bisherigen Abläufen verwenden, was kann man kompensieren?“

„Es geht um Tiere, das ist das Wichtigste daran. Man merkt das unheimlich, wenn man zwischendurch mal hierhin kommt.“

Die beiden neuen Vorsitzenden Nicole Blank und Sabrina Meister.

Sie sei ein Mensch, sagt Blank über sich selbst, „der nicht so viel auf einmal machen kann, sondern sich eher mit einem großen Projekt pro Jahr beschäftigt, das man in Angriff nehmen könnte. Wenn es noch Zeit für ein zweites gibt, ist das gut, aber es sollten nicht zu viele Baustellen sein.“ Die beiden haben ganz spontan „Ja“ gesagt, als ihnen die Vorstandsämter angetragen wurden. Sie sind sich einig: „Es geht um Tiere, das ist das Wichtigste daran. Man merkt das unheimlich, wenn man zwischendurch mal hierhin kommt.“

Ein Beispiel sind die Gassigänger, sagt Ruth Drießen, die diese gut kennt: Sie trinken jeden Nachmittag bei Wind und Wetter zusammen Kaffee. Dem können Blank und Meister nur zustimmen: „Die Gassigänger sind vor allem Menschen, die das Ganze eine ganze Weile machen und denen die Tiere wichtig sind. Es ist nicht anonym hier und auch das Team kommt gut miteinander klar. Wenn man als Neuer reinkommt, ist man aber auch direkt herzlich willkommen.“