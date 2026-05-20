Rettungstat an Ettringer Lay
Zwei Männer retten 15-Jähriger das Leben und bekommen Auszeichnung
Zwei Männer haben wegen ihrer couragierten Tat die Bürgerurkunde der Polizei bekommen: Dominik Dolfen (2. von links) und Muhamme
Zwei Männer haben wegen ihrer couragierten Tat die Bürgerurkunde der Polizei bekommen: Dominik Dolfen (2. von links) und Muhammed Basibüyük (3. von links). Darüber freuen sich Mayens PI-Chef Lothar Rink (links) und sein Stellvertreter Armin Behrendt.
Thomas Brost

An einem kalten Wintertag baut sich an der Ettringer Lay eine lebensgefährliche Situation auf: Eine 15-Jährige will sich in das 35 Meter tiefe Tal stürzen. Zwei Männer kommen zufällig vorbei – sie reagieren beherzt. Und arbeiten Hand in Hand.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist ein kalter Winterabend im Februar – die Menschen in und um Mayen sind gut gelaunt, mitunter ausgelassen. Denn es ist Rosenmontag, kurz vor 19 Uhr, und die Stimmung strebt vielerorts dem Höhepunkt zu. Es ist auch die Zeit, in der Dominik Dolfen mit dem Auto von Mayen nach Ettringen unterwegs ist.

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