Wertvolle Fracht in der Eifel Zwei Heimkehrer aus Australien sind in Mendig gelandet Thomas Brost 21.05.2026, 14:40 Uhr

Jahrelang wurden sie bei Freunden geparkt, wenn Karl-Heinz Seelig und seine Ehefrau zu einer Wohnmobiletappe quer durch Australien aufbrachen: zwei Mahlsteine made in Mendig. Jetzt kamen die mehr als 2000 Jahre alten Steine in die Heimat zurück.

Sie haben eine lange Reise auf dem Buckel: um fast die halbe Welt, mehr als 15.000 Kilometer. Eine Reise mit vielen Hindernissen, und da spielt auch der Iran-Krieg eine lähmende Rolle. Nach langer Vorbereitung sind sie aber an dem Ort eingetroffen, aus dem sie vor Christi Geburt aus der Erde herausgebrochen wurden.







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