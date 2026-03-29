Stadtrat Mayen
Zwei FWM-Anträge sorgen für heiße Debatte
Millionen Euro fallen beim linksseitigen Umbau der Nette an - ein Teil wird über ein Förderprogramm bezahlt, der Rest bleibt bei
Millionen Euro fallen beim linksseitigen Umbau der Nette an - ein Teil wird über ein Förderprogramm bezahlt, der Rest bleibt bei den Grundstückseigentümern der Kernstadt hängen.
Thomas Brost

Heiß debattiert worden ist im Mayener Stadtrat, ob die Berechnungsgrundlage für den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag transparent gemacht werden muss. Ein weiteres Thema waren die Bedingungen, die jemand für eine städtische Ehrung erfüllen muss.

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Anträge der FWM-Fraktion sorgten im Mayener Stadtrat für lebhafte Diskussionen. Neben dem Inhalt der Anträge wurde auch deren Sinnhaftigkeit infrage gestellt. Beim Thema wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (wkB) forderte die FWM Transparenz bei den Gesamtaufwendungen, die Begrenzung der Kosten und die Bewertung der Folgekosten.

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