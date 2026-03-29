Heiß debattiert worden ist im Mayener Stadtrat, ob die Berechnungsgrundlage für den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag transparent gemacht werden muss. Ein weiteres Thema waren die Bedingungen, die jemand für eine städtische Ehrung erfüllen muss.

Zwei Anträge der FWM-Fraktion sorgten im Mayener Stadtrat für lebhafte Diskussionen. Neben dem Inhalt der Anträge wurde auch deren Sinnhaftigkeit infrage gestellt.

Beim Thema wiederkehrender Straßenausbaubeitrag (wkB) forderte die FWM Transparenz bei den Gesamtaufwendungen, die Begrenzung der Kosten und die Bewertung der Folgekosten.