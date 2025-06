Ideales Schwimmbadwetter – aber gleich zwei Freibäder sind in der Region derzeit zu: das Nettebad in Mayen und das Vulkanbad in Mendig.

Im Mayener Bad trat in der Nacht zum Mittwoch Chlorgas aus. Dabei ist niemand verletzt worden. Die Stadtverwaltung gab für die Bevölkerung im umliegenden Bereich im Radius von 200 Meter eine Warnmeldung heraus, die am Mittwochmittag zurückgenommen wurde. Schadstoffmessungen wurden vorgenommen, bei denen keine erhöhten Konzentrationen festgestellt wurden. Alle Maßnahmen zur Eindämmung des Gefahrstoffes wurden von der Feuerwehr eingeleitet, so die Stadt. Im Einsatz waren etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

i Der Eichenprozessionsspinner treibt sein Unwesen im Umfeld des Mendiger Vulkanbads. Deshalb wurde die Einrichtung am Mittwoch vorsorglich geschlossen. Thomas Brost

Die Polizei baute eine Straßensperrung um das Gebiet auf. „Die Einsatzkräfte am Ort sorgen weiterhin dafür, dass die Situation unter Kontrolle bleibt und keine Gefahr für Personen besteht“, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Und ergänzt: „Es wird gebeten, das Gebiet zu meiden.“ Eine genaue Einschätzung zur Dauer der Schließung konnte bis Mittwochabend nicht gegeben werden. Die Verantwortlichen würden die Lage prüfen, um die erforderlichen Maßnahmen zu bestimmen. In der Schwimmhalle sind Spül- und Lüftungsmaßnahmen vorgenommen worden. Nach der Lüftung sollte nochmals abschließend die Luft im Gebäudeinneren gemessen werden. Mit dem Einsatzende rechnete die Stadt im Laufe des Nachmittags. Zwangsweise hat auch das Vulkanbad in Mendig seine Pforten am Mittwoch schließen müssen. Der Grund: Die Verantwortlichen haben den Verdacht, dass sich der gefährliche Eichen-Prozessionsspinner auf dem Gelände breitmacht. „Das Bad ist zu Ihrer Gesundheit vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen“, teilte die Leitung des Bades mit. Der Baumdienst sei informiert und versuche, die Sache baldmöglichst zu klären. red/bro